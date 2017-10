Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica cancela Eusébio Cup

Evento estava previsto para 6 de outubro, em Hamilton, no Canadá.

30.09.17

O Benfica anunciou este sábado o cancelamento da edição 2017 da Eusébio Cup em futebol, que estava prevista para 6 de outubro, em Hamilton, no Canadá, frente aos escoceses do Glasgow Rangers, de Pedro Caixinha.



Em comunicado publicado no seu sítio oficial, os 'encarnados' alegam "incumprimento dos prazos por parte da entidade promotora" do encontro.



"O Benfica informa que a Eusébio Cup 2017, prevista para se realizar com o Glasgow Rangers, foi inviabilizada por incumprimento dos compromissos contratuais estabelecidos pela Elite Soccer Entertainment, entidade promotora deste jogo, dentro dos termos e prazos definidos", anunciou o clube da Luz.



A edição 2017 da Eusébio Cup esteve, primeiramente, marcada para 22 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa, frente aos brasileiros da Chapecoense, que recusaram o convite por não terem recebido autorização por parte da Confederação Brasileia de Futebol (CBF).