Adrien Silva despede-se do Sporting em lágrimas

Médio português vai jogar no Leicester.

01.10.17

O médio português Adrien Silva regressou este domingo ao Estádio José Alvalade, para uma homenagem do Sporting, e não conteve as lágrimas na despedida do seu antigo clube, que deixou no último defeso para rumar aos ingleses do Leicester.



Num discurso emocionado aos adeptos no intervalo do jogo entre o Sporting e o FC Porto (que terminou com um empate a zero), o internacional português recebeu ainda das mãos do diretor para o futebol dos 'leões', André Geraldes, uma camisola do clube com o número 241, em alusão ao número de encontros realizados ao serviço do Sporting.



O jogador viu também um vídeo com alguns dos seus melhores momentos nos monitores do estádio e recebeu uma ovação de pé da massa associativa leonina, tendo a homenagem ficado completa no relvado com uma mensagem em letras gigantes: "Obrigado capitão Adrien Silva".