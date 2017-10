Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oleiros confirma jogo com o Sporting em casa

Encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal está marcado para quinta-feira, às 20h15.

08.10.17

O Oleiros confirmou este domingo que o encontro com o Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, se vai disputar no seu estádio, depois de ter sido feita uma nova vistoria.



Numa mensagem publicada na sua página oficial na rede social Facebook, o clube do Campeonato de Portugal adiantou que se realizou-se hoje mais uma vistoria técnica ao Estádio Municipal de Oleiros por parte de responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol e do operador televisivo.



"Foram identificados alguns aspetos a retificar até terça-feira, de forma a garantir que a festa do futebol seja enorme, mas sempre com total segurança dos espetadores e nas condições técnicas necessárias. Temos jogo em Oleiros", lê-se na mesma mensagem.



