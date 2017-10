Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal mantém terceiro lugar no ranking da FIFA

Seleção portuguesa é cabeça de série no Mundial2018.

15:26

A seleção portuguesa de futebol vai integrar o lote de oito cabeças de série para o Mundial2018, graças ao terceiro lugar no 'ranking' da FIFA, que foi esta segunda-feira divulgado e continua a ser liderado pela Alemanha.



A França subiu à sétima posição, ultrapassando a Suíça e assegurando a última vaga destinada aos pré-designados, uma vez que a Rússia beneficia desse estatuto na qualidade de anfitrião do torneio, apesar ser apenas 65.ª posicionada na hierarquia mundial.



Além de Portugal, campeão europeu, Alemanha, campeã mundial, França e Rússia, também o Brasil (segundo classificado), Argentina (quarto), Bélgica (quinto), Polónia (sexto) serão cabeças de série no sorteio da fase final, marcado para 01 de dezembro, em Moscovo.



A derrota sofrida pela Suíça frente a Portugal, por 2-0, na última jornada da fase europeia de apuramento, não só a desapossou da última vaga para os cabeças de série, como relegou os helvéticos para a 11.ª posição, promovendo a subida da Espanha ao oitavo lugar e do Peru ao 10.º.



A seleção portuguesa tinha igualado no 'ranking' anterior, divulgado em 14 de setembro, a sua melhor classificação na hierarquia da FIFA, ao subir ao terceiro lugar, posição que já tinha ocupado em 2010, 2012 e 2014.



O Chile, instalado no nono posto, é a seleção mais bem classificada no 'ranking' da FIFA que não conquistou a qualificação para o Mundial2018, enquanto o México (16.º) é o melhor representante da CONCACAF, a Tunísia (28.ª) de África e o Irão (34.º), treinado pelo português Carlos Queiroz, da Ásia, apesar da queda de nove lugares.



Portugal vai defrontar Arábia Saudita e EUA em dois particulares

A seleção portuguesa vai defrontar a Arábia Saudita e os Estados Unidos, em 10 e 14 de novembro, em dois encontros particulares de preparação para o Mundial2018, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O encontro entre a seleção campeã europeia e a Arábia Saudita vai disputar-se em 10 de novembro no estádio Municipal de Leiria, enquanto a receção aos Estados Unidos está marcada para 14, no estádio Algarve, ambos com início às 19h45.



As datas dos dois encontros coincidem com as dos 'play-off' de apuramento para o Mundial2018, competição na qual Portugal e Arábia Saudita já garantiram presença.



No único encontro oficial disputado com a seleção da Arábia Saudita, de preparação para o Mundial2006, Portugal venceu por 3-0.



Frente aos Estados Unidos, que não marcarão presença no Mundial2018, Portugal soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas.