Vitória de Guimarães perde em Marselha e complica apuramento na Liga Europa

Derrota deixa vimarenenses em último lugar do grupo.

Por Lusa | 20:07

O Vitória de Guimarães perdeu esta quinta-feira com o Marselha, por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo I da Liga Europa, e complicou as possibilidades de apuramento para os 16 avos de final.



Os vimaranenses ainda se colocaram em vantagem pelo brasileiro Rafael Martins, aos 17 minutos, mas os franceses deram a volta ao marcador, pelo argentino Lucas Ocampos (28) e pelo gaulês Maxime López (76).



Com este resultado, o Vitória de Guimarães mantém-se na última posição do Grupo I, com apenas um ponto, menos seis do que o Salzburgo, que esta quinta-feira venceu o Konyaspor (2-0), e cinco do que o Marselha. O conjunto turco tem três pontos.