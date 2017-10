Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Real Madrid perde em Girona e fica a oito pontos do FC Barcelona

Merengues ocupam o 3.º lugar com 20 pontos.

Por Lusa | 18:53

O Real Madrid sofreu este domingo a segunda derrota na liga espanhola de futebol, ao perder em casa do Girona, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada, ficando a oito pontos do líder FC Barcelona.



No primeiro encontro da história entre as duas equipas, Isco ainda colocou os 'merengues' em vantagem, aos 12 minutos, mas Stuani (54) e Portu (58) deram o triunfo ao conjunto catalão.



Após uma série de quatro vitórias consecutivas, o campeão espanhol, com Cristiano Ronaldo no 'onze', perdeu pela segunda vez esta temporada e ficou com 20 pontos, a oito pontos do FC Barcelona e a quatro do Valência, as duas equipas que ainda não perderam na liga espanhola.



Já o Girona, que se estreia em 'La Liga' esta temporada, subiu ao 11.º posto, com 12 pontos, ao somar a segunda vitória consecutiva no campeonato.



No primeiro encontro do dia, o Getafe, com Antunes na equipa inicial, venceu a Real Sociedad, sem Kevin Rodrigues, por 2-1, subindo ao 10.º posto, com 12 pontos, menos dois do que os bascos, que estão um lugar acima.