Manuel Machado deixa comando técnico do Moreirense

Clube é o atual 17.º e penúltimo classificado da Liga.

20:52

Manuel Machado deixou hoje o comando técnico do Moreirense, atual 17.º e penúltimo classificado da Liga portuguesa em futebol.



Em nota publicada na sua página oficial na Internet, o clube minhoto aponta que "chegou a acordo com Manuel Machado para a quebra de vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial".



"O Moreirense FC agradece o profissionalismo do Professor Manuel Machado, ao qual deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se na publicação.



O emblema de Guimarães segue em zona de despromoção com seis pontos conquistados em dez jogos, fruto de uma vitória, três empates e seis vitórias.



No sábado, o Moreirense perdeu no terreno do Belenenses por 3-0, em jogo a contar para a 10.ª jornada.



Manuel Machado chegou ao clube no início desta temporada.



O treinador, de 61 anos, tem o currículo marcado por passagens por Arouca, Nacional, Vitória de Guimarães, Académica, entre outros, sendo que já tinha orientado o Moreirense de 2000 a 2004.