Portugal organiza Europeu de corta-mato em 2019

Decisão do conselho da EAA, foi tomada por unanimidade, permitindo ao país receber pela terceira vez o evento, depois de Oeiras'97 e Albufeira2010.

Por Lusa | 20:03

Portugal volta a receber, em 2019, o campeonato da Europa de corta-mato, com a Associação Europeia de Atletismo a dar esta sexta-feira o seu acordo à candidatura de Lisboa.



A decisão do conselho da EAA, reunido esta sexta-feira em Liubliana, foi tomada por unanimidade, permitindo a Portugal receber pela terceira vez o evento, depois de Oeiras'97 e Albufeira2010.



A edição de 2019, a 26.ª dos Europeus de crosse, segue-se a Samorin, Eslováquia, já no próximo dia 10 de dezembro, e a Tilburgo, Holanda, anfitriã em 2018.



A EAA recorda a "organização memorável" dos Mundiais de 1985, que Carlos Lopes ganhou, pouco meses depois de se ter sagrado campeão olímpico da maratona em Los Angeles.



"Portugal tem sido uma das potências do crosse na Europa desde há anos, com vários campeões famosos, pelo que é um prazer podermos dizer que vamos lá voltar", comentou Svein Arne Hansen, presidente da EAA.



"Estou certo que os campeonatos vão ser excelentemente organizados, como as duas prévias edições em Portugal, e isso é uma das principais razões porque os selecionamos. O crosse é popular não só entre os corredores mas também entre os espetadores, pelo que espero por muita gente a assistir", disse ainda Hnsen.