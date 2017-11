Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal está pela primeira vez na final masculina do Europeu de padel

Lusos vão lutar, no sábado, com a Espanha pelo título continental.

21:48

Portugal qualificou-se hoje pela primeira vez para a final masculina dos Campeonatos da Europa de padel, indo lutar, no sábado, com a Espanha pelo título continental.



Miguel Oliveira e Diogo Rocha fizeram hoje história para Portugal, ao conquistarem, frente aos italianos Enrico Burzi e Andres Britos, o ponto decisivo que permitiu à seleção nacional apurar-se para a final do Europeu de padel, na qual irá defrontar a Espanha.



O duo luso bateu a dupla transalpina com os parciais de 7-5 e 6-2, somando o segundo ponto na meia-final com a Itália.



"Sentimos uma alegria enorme. Fomos nós que demos o segundo ponto, mas podia ter sido qualquer jogador", reconheceu Oliveira, admitindo ter concretizado o sonho a que se propôs quando resolveu emigrar para se tornar jogador profissional.



Já Diogo Rocha, que se debateu com problemas físicos (tem um entorse no joelho esquerdo), mostrou-se satisfeito por ter conseguido participar no feito histórico de Portugal.



"Amanhã, não sei [se consigo jogar]. Hoje, estou feliz. No domingo, tivemos uma reunião para analisar se seria dispensado, mas ainda bem que pude ajudar Portugal", disse.



Oliveira e Rocha confirmaram o triunfo depois de Vasco Pascoal e João Bastos terem conquistado o primeiro ponto para Portugal, ao derrotarem os italianos Michelle Bruno e Gianmarco Toccini, por duplo 6-1.



"Acabou por ser uma vitória fácil, devido à exibição que eu e o João fizemos. Estivemos perto da perfeição", considerou Pascoal, que foi prontamente corroborado por Bastos: "As coisas saíram-nos bem desde o início. Nós sabíamos que este era o par mais acessível da Itália."



No sábado, Portugal vai defrontar a Espanha, com o favoritismo a pender para o lado dos visitantes.



"Amanhã, é uma final para desfrutar. Eles são claramente favoritos, mas nós não temos nada a perder, só a ganhar", resumiu Oliveira.



Até hoje, o melhor resultado da seleção portuguesa masculina no Europeu de padel tinha sido o terceiro lugar, conquistado em 2009, precisamente no mesmo local, o Clube de Ténis do Estoril.