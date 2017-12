Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira acelera contratação de reforços

Líder das águias regressou da China e pode fechar Gómez e Rakip nos próximos dias.

Por António Martins Pereira | 22.12.17

Os resultados negativos fazem aumentar a necessidade de o Benfica reforçar o plantel. Ao que o CM apurou, Luís Filipe Vieira prepara-se para acelerar alguns dossiês nos próximos dias.



O presidente das águias já regressou da China, onde esteve na última semana para expandir a marca do clube, e vai centrar atenções no reforço da equipa na reabertura do mercado, em janeiro. Neste momento, as negociações pelo lateral José Luis Gómez e pelo médio Erdal Rakip estão bem encaminhadas, sabe o CM.



O argentino, de 24 anos, é a alternativa escolhida pelos responsáveis dos encarnados a Nordi Mukiele, cujo preço pedido pelo Montpellier é considerado elevado. Os franceses exigem cerca de 8 milhões para libertar o lateral-direito, por isso as águias procuram uma solução mais em conta. José Luis Gómez, dos argentinos do Lanús, poderá chegar por metade do valor pedido por Mukiele, cerca de quatro milhões de euros. A confirmar-se este cenário, Rui Vitória terá à disposição mais uma opção para a posição de lateral- -direito, que tem sido ocupada por André Almeida. Douglas ainda não convenceu e está de saída.



Para o meio-campo pode chegar Rakip, sueco que está em fim de contrato com o Malmö e quer mudar-se para a Luz. O regresso de Vieira é relevante para a conclusão do negócio.