Caldas apura-se pela primeira vez para as meias-finais da Taça

Clube venceu em casa o Farense, por 3-2, após prolongamento.

O Caldas apurou-se esta quarta-feira pela primeira vez para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa o Farense, por 3-2, após prolongamento, num encontro entre duas equipas do Campeonato de Portugal.



Livramento (47 e 60 minutos) colocou duas vezes aos algarvios em vantagem, mas Januário (55) e Pedro Emanuel (69 e 115) garantiram a passagem da equipa do distrito de Leiria às meias-finais.



O Caldas, primeira equipa do terceiro escalão nas meias-finais desde 2001/02, quando o Leixões atingiu a final, vai defrontar na próxima ronda o vencedor da partida entre Rio Ave e Desportivo das Aves.