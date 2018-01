Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo quer voltar ao Manchester United

Jornal espanhol diz que craque se sente enganado pelo Real Madrid.

11:29

Cristiano Ronaldo parece estar novamente de costas voltadas com o Real Madrid.



Segundo revela a edição desta segunda-feira do jornal desportivo espanhol "As", o craque português sente-se enganado e quer voltar ao Manchester United já no próximo verão.



Em causa estará uma promessa (não cumprida) de melhoria de contrato feita pelo líder dos Merengues, Florentino Perez, após a final da Liga dos Campeões, onde o português marcou dois golos.



Perante a falta de cumprimento da promessa, CR7 estará mesmo a pensar rumar novamente a Inglaterra, onde jogou de 2003 a 2009, e até já terá deixado transparecer a sua vontade aos companheiros de balneário, relata o jornal.