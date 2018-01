Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federer vence Open da Austrália

Suíço precisou de cinco sets para bater o croata Marin Cilic.

Por José Carlos Marques | 11:38

Roger Federer venceu este domingo o seu 20º título do 'Grand Slam' ao bater Marin Cilic na final do Open da Austrália. Num jogo muito emotivo, o suíço de 36 anos precisou de cinco sets (perdeu nesta partida os primeiros dois sets que concedeu em todo o torneio) para derrotar o croata, que sucumbiu por 6-1 no último set da partida.



O suíço venceu com os parciais de 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1, conquistando o seu sexto título no primeiro torneio do Grand Slam da época do ténis.



Cilic, de 29 anos, procurava na Austrália o segundo triunfo num dos principais torneios mundiais, depois de ter vencido o US Open em 2014 e após ter chegado à final de Wimbledon no ano passado. O croata vai subir do sexto ao terceiro lugar do 'ranking' mundial.



Federer, atual número 2 do ranking mundial atrá de Rafael Nadal, renova assim o título conquistado na Land Rover Arena, em Melbourne, no ano passado. O atleta com mais títulos na história do ténis começa o ano a mostrar que pode voltar a liderar o ranking mundial - reforçando assim o seu recorde do tenista com mais semanas na liderança da ATP.



Aos 36 anos (faz 37 em agosto), Federer é o tenista mais velho a vencer o torneio desde que Ken Rosewall ergueu o troféu, aos 37 anos, em 1972. A sua lista de recordes pessoais, que inclui 96 título ATP, continua a expandir-se para lá do imaginável.



Títulos do Grand Slam: Austrália (Melbourne) 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) França (Roland Garros): 1 (2009) Reino Unido (Wimbledon): 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) Open dos Estados Unidos (Nova Iorque): 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)



Jogadores com mais títulos do 'Grand Slam' - Federer - 20; Rafael Nadal -16; Pete Sampras - 14; Emerson - 12; Djokovic - 12 Laver 11; Bjorn Borg - 11; Bill Tilden - 10