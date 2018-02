Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting: série negra em fase decisiva

Leões alcançaram uma vitória nos últimos seis jogos tendo em conta os 90 minutos.

Por João Pedro Óca | 11:00

OSporting alcançou uma vitória nos últimos seis jogos, se olharmos apenas para os 90 minutos dos encontros. É certo que os triunfos conquistados nos penáltis sobre FC Porto e V. Setúbal na Taça da Liga têm o sabor de um título, mas não disfarçam a tendência nos últimos desafios.



Os leões têm demonstrado dificuldades para marcar - três golos nesses seis jogos - e perderam pela primeira vez em provas internas ao fim de 30 jogos. À derrota no Estoril, seguiu-se outra na Taça com o FC Porto e para trás ficaram três empates e uma vitória. Uma série que encontra paralelo com a que a equipa viveu entre 19 de setembro e 18 de outubro: três empates, duas derrotas (na Champions) e um triunfo.



Fora de casa, os leões, que caíram para o 3º lugar da Liga, venceram uma vez nos últimos seis jogos e esse dado é um alerta numa altura em que a margem de erro é cada vez menor.