Tiago Martins vai arbitrar receção do Benfica ao Boavista

Partida tem início marcado para as 18h15 deste sábado.

Por Lusa | 14:59

O árbitro Tiago Martins, da associação de Lisboa, foi este sábado nomeado para dirigir a receção do Benfica ao Boavista, no jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga de futebol.



De acordo com a informação constante na página da Liga, Tiago Martins será auxiliado por André Campos e Pedro Mota, enquanto Rui Rodrigues será o quarto árbitro e Hélder Malheiro e Bruno Jesus ficarão encarregues do videoárbitro.



Nos restantes dois encontros do dia, João Pinheiro (AF Braga) vai dirigir o Desportivo das Aves-Marítimo e Fábio Veríssimo (AF Leiria) o Estoril Praia-Belenenses.