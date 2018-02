Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paços de Ferreira preparado para Benfica em que perigo "vem de todo o lado"

Partida está marcada para as 20h30 deste sábado no Estádio Capital do Móvel.

Por Lusa | 14:37

O treinador do Paços de Ferreira disse esta sexta-feira querer "desfrutar com competência" do jogo com o Benfica, "uma equipa forte" e em que "o perigo vem de todo o lado", na 24.ª jornada da I Liga de futebol.



Na conferência de antevisão ao encontro de sábado, João Henriques falou de "um adversário poderoso", para o qual o Paços precisa de estar "muito atento em todos os momentos".



"O Benfica tem 20 e tal jogadores de muita qualidade e, do 'onze' que vão apresentar, todos são jogadores de altíssima qualidade que, em qualquer altura, podem resolver o jogo", começou por dizer o treinador dos pacenses.



João Henriques acrescentou que nesta altura sente que o Benfica é uma equipa forte no seu todo.



"No processo ofensivo, nas transições, dificilmente é surpreendida em velocidade nas transições dos adversários. Temos de estar muito atentos, muito preparados, em cada situação. Não tem referências individuais, o perigo vem de todo o lado", justificou.



Para o treinador do Paços, a preocupação maior da equipa está em criar e aproveitar mais vezes as situações de golo, procurando "desfrutar do jogo com competência".



"Temos uma camisola para defender e pontos para conquistar, porque esse é o caminho. Não podemos agora deitar fora os pontos porque é contra o Benfica. Vamos ter um Paços muito agressivo à procura da bola durante os 90 minutos", sublinhou.



João Henriques insistiu na necessidade de pontuar por parte do Paços de Ferreira, consciente das dificuldades do jogo e do adversário, mas insistindo na ideia de "um Benfica forte".



"Esperamos um Benfica forte à imagem e semelhança das últimas jornadas, uma equipa que entra logo para tentar resolver os jogos, muito forte nos seus processos e nas bolas paradas. Sabemos disto e estamos conscientes do que temos de fazer, porque também precisamos muito dos três pontos para os nossos objetivos", afirmou.



Pressionado pelos últimos resultados, após três derrotas consecutivas, e pela aproximação perigosa aos lugares de descida, João Henriques revelou não ter tido dificuldades em preparar o confronto de sábado, que terá 'casa cheia' no estádio Capital do Móvel.



"Este é o jogo mais fácil de preparar. Não há qualquer dúvida, pois estas equipas têm jogadores de qualidade, as coisas estão muito bem definidas, são equipas que assumem sempre e, por isso, é mais fácil. A responsabilidade é maior de quem não pode mesmo perder pontos aqui em Paços e vamos tentar explorar isso", concluiu.



O Paços de Ferreira, 15.º classificado, no limite da permanência, com 21 pontos, defronta o Benfica, segundo, com 56, a partir das 20h30 de sábado no estádio Capital do Móvel, naquele que será o 20.º confronto entre as duas equipas para o principal campeonato, num registo amplamente favorável aos "encarnados", com um total de 12 triunfos.