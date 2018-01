Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

23 milhões por época para José Mourinho

Técnico prolongou vínculo com o Manchester United até 2020, mas pode ficar mais tempo.

Por João Pedro Óca | 09:08

José Mourinho prolongou o contrato com o Manchester United por mais um ano, até 2020, mas assume que a história nos ‘red devils’ pode não ficar por aí. "Estávamos a pensar em três anos, mas tomámos agora a decisão de deixar claro para todos que não são três anos, são quatro ou cinco, e quem sabe se não fico mais tempo?", questiona o treinador que chegou ao clube em 2016.



O salário de Mourinho deverá passar dos 17 para os 23 milhões de euros por época, segundo a imprensa britânica. O português renova contrato numa altura em que se chegou a comentar uma possível saída no final da temporada.



"Estou deliciado pela confiança de que eu sou o treinador certo para este clube. Ganhámos três troféus na última época e estamos a criar condições para um futuro brilhante", garantiu o técnico dos ‘red devils’, que esta época estão em 2º no campeonato.



Também ontem, na antevisão do jogo de hoje com o Yeovil Town, para a Taça, Mourinho não fechou a porta ao regresso de Ronaldo ao United. "É o tipo de jogador que qualquer treinador quer, mas agora só há um clube e um técnico que o podem ter: Real Madrid e Zidane."



CR7 pode acabar nos leões

Cristiano Ronaldo pode acabar a carreira no Sporting. A revelação foi feita por Miguel Paixão, amigo de longa data de CR7, que recebeu o prémio Cinco Estrelas no Teatro Tivoli, em Lisboa, em nome do avançado.



"É verdade, ele fala nisso. Aliás, foi ele que me pediu para dizer isto aqui. Ele gostava que isso viesse a ser possível", disse o antigo jogador de futebol que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo nas camadas jovens do Sporting.