27 mil atletas correm nas ruas de Lisboa

Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, vai voltar a receber milhares de atletas.

Cerca de 27 mil pessoas vão percorrer as ruas de Lisboa na Maratona e Meia Maratona deste ano, provas que se realizam amanhã. Daquele total, quase 10 mil são estrangeiros.



A prova principal disputa-se ao longo de 42,2 quilómetros entre Cascais e a praça do Comércio, em Lisboa, e tem início marcado para as 08h30. "Temos 6400 atletas inscritos para a Maratona", disse ontem Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal. Ricardo Ribas e Doroteia Peixoto são os atletas portugueses mais cotados nas respetivas categorias.



Já a Meia Maratona (21,1 quilómetros) conta com a presença de cerca de 20 mil participantes. Arranca da ponte Vasco da Gama às 10h30 e termina igualmente na praça do Comércio.