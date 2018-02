Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

30 milhões de euros para Cristiano Ronaldo

Mais nove milhões por época para travar insatisfação de CR7.

Por João Pedro Óca | 07:56

OReal Madrid vai aumentar em nove milhões de euros o contrato de Cristiano Ronaldo, que, assim, passará a receber 30 milhões de euros por época. De acordo com a notícia avançada este sábado pelo jornal diário espanhol ABC, o objetivo dos merengues é recuperar a confiança do internacional português que estará descontente no clube e já terá pedido para sair no final desta época que, por sinal, tem sido uma das mais discretas em Espanha.



Com este aumento, o Real Madrid procura travar a insatisfação do português, que não se sente tão valorizado quanto desejaria. O atual contrato de CR7 expira em 2021.



A confirmar-se este cenário, Ronaldo passará a ganhar aproximadamente o mesmo que Neymar aufere, por ano, no PSG, mas menos do que Messi no Barcelona. O astro argentino renovou contrato há alguns meses e passou a ganhar 40 milhões de euros por ano.



Este sábado, Cristiano Ronaldo tomou parte em mais um jogo deprimente do Real Madrid. Os merengues estavam a ganhar 2-1 perto do final (golos de Sérgio Ramos e Isco) quando o Levante empatou 2-2, fazendo o resultado final. CR7 já tinha saído, aos 82 minutos.