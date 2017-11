Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

44 milhões voam nas vendas do Benfica

Águias faturam 138 milhões com a saída de jogadores em 2016/17. Mas aos cofres só chegaram 94 milhões.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

O Benfica faturou 138 milhões de euros em vendas de jogadores no exercício referente à época 2016/17. Mas desse bolo, somente 94 milhões de euros entraram de facto nos cofres da Luz. Pelo caminho ‘voaram’ 44 milhões de euros que dizem respeito à dedução dos gastos envolvidos nas transferências, entre os quais comissões e prémios.



Estes números constam do Relatório e Contas Consolidado e Individual 2016/17 da SAD do Benfica, documento esse enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



No exercício verifica-se que a saída de Ederson para o Manchester City por 40 milhões apenas rendeu 16 ao Benfica, sendo que os restantes 24 milhões foram, nomeadamente, para Rio Ave e Gestifute (empresa de Jorge Mendes). Mas também para serviços de intermediação, compromissos com terceiros e mecanismo de solidariedade, entre outros.



De todas as vendas, a de Gonçalo Guedes para o PSG foi a mais lucrativa. De um total de 30 milhões de euros, os encarnados ficaram com 26. Quanto à transferência de 35 milhões de Lindelof para o Man. United, o Benfica teve direito a 23,1 milhões.



Nas contratações, a de Zivkovic foi a mais cara. O sérvio custou 6,3 milhões em serviços de intermediação e compensação por formação.



No Relatório e Contas verifica-se que os administradores da SAD Domingos Soares Oliveira e Rui Costa receberam 417 e 230 mil euros, respetivamente.



O Benfica apresentou ainda um resultado líquido positivo de 44,5 milhões de euros e uma redução do passivo de 455,5 para 438,3 milhões de euros.