A cartilha de Bruno de Carvalho para comentadores do Sporting

Cartilha é a palavra que está na "moda" do futebol português, desde que o Futebol Clube do Porto acusou o Benfica de fornecer documentos aos comentadores do clube nos vários órgãos de comunicação social para transmitirem todos a mesma versão.

Os dragões revelaram ainda que é Carlos Janela ( comentador da CMTV) é o mentor da cartilha do Benfica. Mas também o rival Sporting dá directrizes a comentadores.

Muitas vezes essa cartilha é feita pelo próprio presidente Bruno de Carvalho.

Às 21h45, no 'Pé em Riste' revelamos a lista escondida de destinatários da cartilha leonina.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





33.3%

33.3% 66.7% Muito satisfeito