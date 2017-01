Sporting de Braga 0 - 1 Moreirense

79' - Nova substituição no Sporting de Braga: Alan entra para o lugar de Artur Jorge.



75' - Moreirense continua a pressionar o Sporting de Braga, à procura do segundo golo.



68' - Jogo parado para assistir Makaridze. O guarda-redes caiu mal após uma defesa e teve de ser assistido. Moreirense continua a pressionar o Sporting de Braga, à procura do segundo golo.O guarda-redes caiu mal após uma defesa e teve de ser assistido.



65' - Substituição no Sporting de Braga. Rodrigo Pinho substitui Ricardo Horta.



63' - Cartão amarelo para Makaridze e canto para o Braga.



61' - Dupla substituição no Moreirense: saem Dramé e Roberto, entram Petrolina e Boateng.



48' - Livre para o Braga, seguido de canto. Minhotos continuam a pressionar, à procura do golo.



46' - Recomeça a partida. O Sporting de Braga corre atrás do prejuízo na final da Taça da Liga, que está a perder por 0-1.



45' - Intervalo no Algarve. O Moreirense segue na frente na luta pela Taça da Liga, com um golo marcado frente ao Sporting de Braga.



45' - Rebentou um petardo durante os festejos do Moreirense. Um jogador chegou mesmo a ser observado pela equipa médica. O engenho explodiu em campo, vindo, ao que tudo indica, da bancada do Sporting de Braga.



45' - Cauê não perdoa e marca de penálti. O Moreirense está a ganhar ao Braga na final da Taça da Liga.



45' - Cartão amarelo para o guarda-redes Matheus. Penálti assinalado.



44' - Cartão amarelo para Dramé.



41' - Canto para o Moreirense.



39' - Golo anulado ao Sporting de Braga. Fora de jogo claro de Stojiljkovic.



36' - Jogo parado no Algarve após choque violento entre Roberto e o guarda-redes Matheus. 83' - Makaridze faz a grande defesa da noite e segura a bola fora da baliza do Moreirense.



34' - Livre para o Braga. Baiano remata, mas a bola vai parar a Makaridze.



28' - Chico Geraldes recebe cartão amarelo.



25' - Cartão amarelo para Artur Jorge. Jogador fez falta sobre Dramé e originou um livre.



20' - Canto para o Braga, apontado por Horta.



17' - Primeiro remate do Sporting de Braga. Foi feito por Stojiljkovic, de fora da área, e acabou por passar por cima da baliza



15' - Moreirense insiste no ataque.



14' - Falta sobre Geraldes em cima da linha de área. O jogador bate o livre, mas a bola passa do meio da barreira diretamente para Matheus.



10' - Fernando Alexandre queixa-se do joelho, caído no chão após falta de Battaglia.



7' - Primeiro remate do jogo. Roberto movimenta o esférico com mestria, mas a bola sai ao lado da baliza de Matheus.



0' - A bola já rola no Estádio do Algarve.



A final da Taça da Liga é jogada este domingo no Algarve. Em campo, Sporting de Braga e Moreirense vão disputar o "caneco", numa final prevista por poucos.



Onze do Sporting de Braga:



Matheus, Paulinho, Artur Jorge, Velázquez, Baiano, Pedro Santos, Xeka, Battaglia, Horta, Rui Fonte e Stojiljkovic.



Onze do Moreirense:



Makaridze, Sagna, André Micael, Diego Galo, Pedro Rebocho, Caue, Fernando Alexandre, Geraldes, Dramé, Roberto e Podence.