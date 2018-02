A história emocionante do jovem que ganhou medalha de bronze após queda quase fatal

Mark McMorris conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos.

18:03

Mark McMorris, atleta de snowboard do Canadá, sofreu um terrível acidente em 2017 que o deixou em coma induzido. A luta não era por medalhas mas sim pela vida. Entre duas ossos partidos, problemas nos pulmões e no baço, Mark conseguiu sobreviver.



Este ano, o atleta de 24 anos, participou nos Jogos Olímpicos de inverno, na Correia do Sul e conseguiu conquistar a medalha de bronze na categoria de snowboard. O jovem ganhou a medalha no slopestyle, repetindo de forma surpreendente o resultado de 2014.



"Provavelmente nem deveria estar aqui, por isso, estou bem animado", disse McMorris poucos segundos depois de conseguir a medalha de bronze, em Pyeongchang. Brincou: "Eu tenho que me beliscar", segundo o jornal DailyMail.

Os médicos do Hospital Geral de Vancouver, que cuidaram de Mark após a queda quase fatal, esperavam que a recuperação fosse de cerca de um mês, porém o jovem recuperou rapidamente e foi milagrosamente capaz de deixar o hospital em 12 dias.

"Para ser muito honesto, tinha quase a certeza de que ia morrer", disse uma semana depois do acidente.

Depois de ter contrariado médicos e especialistas da modalidade, o canadiano conseguiu revalidar o terceiro lugar, ficando apenas a 0,80 pontos da prata e a 1,96 do primeiro.

"É muito bom ser um medalhado olímpico. É mesmo muito especial ficar no pódio depois de tudo o que aconteceu", disse no final da prova.

Através da sua conta oficial do Instagram, Mark McMorris colocou uma imagem na cama do hospital ligado a um ventilador após a queda. Essa é a imagem que mais tem circulado após a conquista desta medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno.