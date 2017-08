Abdoulaye pode ser a surpresa em Guimarães

Ainda vinculado ao FC Porto, jogador senegalês esteve o serviço do TSV 1860 Munique.

O defesa-central Abdoulaye Ba poderá esta noite ser a figura da noite durante a festa de apresentação da equipa do V. Guimarães, que tem início às 21h30 na praça Santiago, bem no coração da Cidade Berço.Ainda vinculado ao FC Porto, o jogador senegalês de 26 anos esteve na temporada passada ao serviço do TSV 1860 Munique, da Alemanha, para onde transitou após ter começado a época no Alanysport, da Turquia.