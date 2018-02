Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel espera noite épica frente ao Marselha

Tarefa difícil, mas sabendo que não há impossíveis.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:08

"Sabemos que vamos defrontar um adversário poderoso, que está a ganhar por 3-0 e que só uma noite épica permitirá que sigamos em frente na prova. Mas acreditamos. No futebol não há impossíveis". A afirmação foi proferida ontem por Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga, na antevisão do jogo desta noite (20h05), frente ao Marselha, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



A derrota em Marselha foi pesada e a prestação da equipa arsenalista pobre. Mas, no domingo, encheu-se um balão de oxigénio, com a goleada por 5-0 imposta ao rival de sempre, o Vitória de Guimarães.



"São jogos diferentes, são também competições diferentes, mas é, como sabemos, melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas", afirmou Abel Ferreira, acrescentando que "esta equipa do Braga já mostrou várias vezes que é capaz de marcar mais de três golos e de exibições históricas".



A última vez que o Marselha jogou em Braga, em outubro de 2015, também para a Liga Europa, embora na fase de grupos, o Sp. Braga venceu por 3-2. De resto, nos seis jogos realizados em Portugal, contra Benfica (2), Porto (2), Braga (1) e V. Guimarães (1), esta equipa francesa nunca conseguiu vencer. Para além disso, o Marselha vai, no domingo, ao Parque dos Príncipes, defrontar o PSG, e é natural que hoje Rudi Garcia dê descanso a alguns titulares.