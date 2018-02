Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira apela a coragem napoleónica

Técnico do Sporting de Braga cita imperador para ganhar ao Marselha.

Por Secundino Cunha | 08:35

Olhando para os orçamentos, Sp. Braga e Marselha são equipas de campeonatos distintos. Mas nem sempre os ricos ganham os jogos e o técnico arsenalista resolveu puxar pela coragem do grupo citando o grande imperador francês.



"Como dizia Napoleão, o importante nas batalhas é ter coragem para desafiar a força do nosso adversário", disse Abel Ferreira, apontando para a "força e a união deste grupo, que já deu mostras de estar talhado para grandes desafios".



Na antevisão ao jogo, Abel não deixou de referir que "este é o melhor Marselha da última década", que se trata de uma equipa que não perde há dez jogos e que, não por acaso, ocupa o 3º lugar da Liga francesa.



Mas lembrou que o Sp. Braga foi o 1º do seu grupo de qualificação e que "está preparado para os grandes desafios que serão colocados pelo jogo rápido, em profundidade e de cruzamentos atrasados" dos franceses.



Diogo Figueiras avança no onze

O defesa Diogo Figueiras (ex-Olympiacos) é o mais experiente dos arsenalistas nesta prova. Foi campeão na Grécia e venceu três Ligas Europa ao serviço dos espanhóis do Sevilha. Hoje deve ser titular.