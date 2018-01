Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira quer “voltar a recuperar a identidade” do Sp. Braga

Minhotos venceram apenas um dos últimos cinco jogos realizados.

08:48

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, quer colocar um ponto final na série de resultados menos positivos dos bracarenses, que venceram apenas um dos últimos cinco jogos realizados.



"Temos de voltar a recuperar a nossa identidade. Há muito foco de distração: o Natal, a Passagem de Ano e uma reabertura do mercado. Temos de manter os jogadores alerta", disse o técnico na antevisão do jogo desta quarta-feira (18h15) com o Boavista, que se realiza no Estádio do Bessa, no Porto.



O técnico do clube minhoto recorda o afastamento da Taça da Liga como uma forma de aprendizagem.



"Não nos correu de feição, mas pretendemos aprender com estas lições. Aquilo que não nos mata tem de nos tornar mais fortes", referiu Abel Ferreira.