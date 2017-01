Aberta porta de saída para William Carvalho

Todavia, com a eliminação (0-1) da Taça de Portugal diante do Chaves e estando o Sporting a oito pontos do Benfica, o CM apurou que Bruno de Carvalho quer mesmo vender o internacional português, que também está na lista de outros clubes europeus, como Man. City e Arsenal, e chineses. Porém, o futebolista - tem contrato até 2020 e ganha 1,5 milhões de euros brutos por ano - já terá afirmado que não quer ir já para a China.



No defeso, Bruno de Carvalho teve uma proposta de 23 milhões do West Bromwich Albion, que rejeitou, exigindo os 40 milhões da cláusula de rescisão. No início deste mês, segundo o jornal inglês ‘The Sun’, o clube da Premier League voltou à carga, aumentando a parada para 30 milhões. O líder leonino voltou a recusar.Todavia, com a eliminação (0-1) da Taça de Portugal diante do Chaves e estando o Sporting a oito pontos do Benfica, oapurou que Bruno de Carvalho quer mesmo vender o internacional português, que também está na lista de outros clubes europeus, como Man. City e Arsenal, e chineses. Porém, o futebolista - tem contrato até 2020 e ganha 1,5 milhões de euros brutos por ano - já terá afirmado que não quer ir já para a China.

William pode deixar o Sporting até ao fecho do mercado de inverno, a 31 de janeiro, se chegar ao clube uma proposta na ordem dos 30/35 milhões de euros.Segundo soube o, direção e equipa técnica dos leões consideram que o médio de 24 anos está a fazer uma época aquém do esperado, sem que haja uma explicação cabal para tal facto.Além disso, de acordo com as mesmas fontes, William não tem tido no balneário a importância que o Sporting atribui aos jogadores integrados no lote dos capitães: os responsáveis verdes-e-brancos pensam mesmo que com o decorrer do tempo foi perdendo o perfil de jogador formado na academia, ao não colocar o clube acima das ambições pessoais. É ainda acusado de já não sentir o Sporting como num passado recente.