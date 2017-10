Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aboubakar: 11.5 milhões e 3 anos depois é 100% dragão

SAD fica com 100% do passe e renova contrato até 2021.

08:25

No dia em que apresentou os resultados de 2016/17, em que registou um prejuízo de 35,3 milhões de euros (ver textos secundários), a SAD do FC Porto anunciou a compra da totalidade do passe de Aboubakar, assim como a renovação do contrato com o camaronês até 2021, mantendo a cláusula de rescisão nos 50 milhões.



A sociedade liderada por Pinto da Costa pagou aos franceses do Lorient 7,2 milhões por 60% do passe do avançado de 25 anos. Tendo em conta que em agosto de 2014 os dragões tinham adquirido 30% por três milhões, e que entre setembro de 2015 e janeiro de 2016 pagaram mais 1,3 milhões por 10%, a compra da totalidade do passe, feita ao longo de mais de três anos, ficou por 11,5 milhões. Este valor faz de Aboubakar a 5ª transferência mais cara de sempre do dragão, sendo superado por Óliver e Imbula (ambos por 20 milhões), Hulk (19 milhões) e Danilo (17,8 milhões).



Recorde-se, contudo, que parte do investimento no camaronês já foi recuperado, já que os dragões receberam 2,5 milhões de euros dos turcos do Besiktas pelo empréstimo na temporada passada.



Refira-se ainda que aquando do primeiro negócio com o Lorient, os franceses incluíram no contrato uma cláusula que obrigava o FC Porto a pagar precisamente 7,2 milhões por 60% do passe caso recusasse uma oferta formal de pelo menos 12 milhões.



Fica apenas por esclarecer se esta oferta surgiu, quem a fez e qual o valor da mesma.