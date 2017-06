Aboubakar não soube marcar

O que achou desta notícia?







Austrália e Camarões empataram a um golo, num resultado que deixa ambas as equipas em maus lençóis tendo em vista a última jornada do Grupo B. Para este resultado muito contribuiu Aboubakar. Pela negativa, entenda-se.Mas vamos por partes. A primeira jogou-se sempre muito longe das balizas, cenário que apenas mudou nos minutos finais. Bassogog - que talento, este jovem de 21 anos que atua no Henan Jianye, da China - ameaçou, antes de Anguissa ter sucesso num chapéu a Matt Ryan. 1-0 para os africanos.Após o intervalo, o destaque foi para um avançado do FC Porto. Aboubakar começou por falhar, de forma incrível, aos 57’ e viu a equipa sofrer de penálti o empate logo a seguir. O camaronês, que esteve cedido ao Besiktas, ainda dispôs de mais quatro chances claras, algumas criadas por arrancadas do supersónico Bassogog. Falhou tudo e penalizou os Camarões, claramente superiores em relação aos australianos.