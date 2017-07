Aboubakar quer Swansea City

Avançado camaronês garantiu à imprensa turca que só quer jogar na Liga inglesa.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Filipe António Ferreira | 10.07.17

Conceição quer convencer Aboubakar a ficar no FC Porto

O futuro do camaronês Vincent Aboubakar deve mesmo passar pela Liga inglesa. "O Swansea já fez uma proposta. Falei com o meu empresário e já lhe disse que não quero perder esta oportunidade. O meu sonho é jogar na Premier League", afirmou o avançado de 25 anos, que tem contrato com o FC Porto, ao jornal turco ‘Hurriyet’.Os dragões tentaram, nos últimos dias, convencer o jogador a renovar. Contudo, o avançado, que na época anterior esteve cedido aos turcos do Besiktas está decidido a continuar a carreira fora de Portugal (sendo que Inglaterra é a grande prioridade). O FC Porto está assim como que ‘obrigado’ a vender o jogador, que termina contrato em junho do próximo ano. Os dragões querem 10 milhões de euros pelos 37,5% do passe que têm (a restante percentagem é dos franceses do Lorient, antigo clube do jogador camaronês).O Besiktas, recorde-se, já manifestou interesse em manter o jogador, mas não aceitou os 10 milhões exigidos pelo FC Porto. De acordo com a imprensa inglesa, Wolverhampton, Newcastle, Rennes e Marselha também estarão atentos à situação do avançado.Vincent Aboubakar chegou ao Dragão em 2014 em troca que 3,3 milhões de euros e ficou com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Nas duas temporadas que esteve em Portugal, o internacional camaronês realizou 62 jogos tendo apontado 26 golos.Perante a mais que provável venda de Aboubakar, o FC Porto vai ter de ir ao mercado de forma a garantir um outro atacante. Depois das vendas de André Silva (AC Milan ) e do belga Laurent Depoitre (Huddersfield), Sérgio Conceição só tem à sua disposição o brasileiro Soares e o jovem Rui Pedro (19 anos).David Schneider da Silva pediu ontem a demissão de Pinto da Costa. Numa carta aberta ao presidente portista, o sócio 15 649 contestou a gestão e assumiu-se como alternativa.Depois do primeiro dia de folga concedido por Sérgio Conceição, o plantel portista regressa esta amanhã aos treinos no centro de estágio do Olival.