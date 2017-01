Acácio Valentim deixa estrutura do FC Porto

O que achou desta notícia?







Acácio Valentim deixou o cargo que assumia na estrutura do FC Porto. Segundo o, o antigo team manager cessou funções e já se despediu de jogadores, equipa técnica e restantes funcionários do clube.Acácio Valentim saiu por vontade própria e vai rumar à China para abraçar um novo projeto na sua carreira ao serviço do Shanghai SIPG, clube que é treinado por André Villas-Boas.Acácio Valentim chegou ao FC Porto na década de 90, na altura como assessor de comunicação.