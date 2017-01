Acácio Valentim vai para a China

Acácio chegou na década de 90 aos dragões, como assessor de imprensa, e foi subindo na hierarquia, sendo um elo de ligação entre a equipa profissional e a SAD. Ontem, despediu-se de jogadores, equipa técnica e funcionários do clube.

Acácio Valentim deixou de ser team-manager do FC Porto e vai trabalhar com André Villas-Boas (AVB), treinador dos chineses do Shanghai SIPG. A saída do dirigente não causou grande surpresa na estrutura portista, apurou o, até porque a grande proximidade que tinha a Antero Henrique, antigo diretor-geral, o havia já deixado numa situação menos confortável no clube.Por partes: Antero Henrique demitiu-se no início de setembro, sendo seguido, pouco depois, por Raul Costa, advogado e até então diretor jurídico dos dragões, pessoa muito ligada a Antero e também amigo de Villas-Boas e de Carlos Gonçalves, empresário do técnico e de ‘pérolas’ da formação portista.Ao que oapurou, os quatro mantêm contacto pessoal e profissional muito próximo, mesmo depois da ida de AVB para a China. Agora, é Acácio Valentim a sair do FC Porto, ao que tudo indica para trabalhar precisamente com Villas-Boas.