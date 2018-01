Acidente na Volvo Ocean Race faz um morto

Embarcação da competição colidiu com um barco de pescadores.

O barco de uma das sete equipas participantes da Volvo Ocean Race, a Vestas 11th Hour Racing, colidiu com uma pequena embarcação de pescadores durante o final da quarta etapa da competição. Do acidente, que ocorreu a 30 milhas de Hong Kong na madrugada de sábado - 17h23 em Portugal Continental -, resultou um morto.

Após o embate, a equipa dinamarquesa emitiu de imediato uma chamada de emergência para o Centro de Coordenação de Salvamento da Marina de Hong Kong. As autoridades retiraram os 10 pescadores da embarcação através do mar.



O ferido mais grave foi levado de helicóptero para o hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos.

"A Volvo Ocean Race e a Vestas 11th Hour Racing estão focadas em providenciar o apoio imediato necessário aos afetados pelo acidente", comunicou a organização do evento no site oficial do mesmo, que ainda revelou estar a cooperar com as autoridades na investigação que se encontra a decorrer.