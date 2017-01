Acionistas da Liberty Media aprovam compra da Fórmula 1

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito pub

Os acionistas da empresa norte-americana Liberty Media aprovaram na terça-feira a compra da Fórmula 1, num negócio de oito mil milhões de dólares (cerca de 7,5 mil milhões de euros).Numa reunião em Englewood, no Colorado, os acionistas da empresa aprovaram o acordo que tinha sido alcançado em setembro para a compra da principal competição de automobilismo.A Liberty Media espera que a compra esteja finalizada no primeiro trimestre de 2017, estando ainda à espera da aprovação da Federação Internacional do Automóvel (FIA).