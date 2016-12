FC Porto empata com o Feirense na Taça da Liga

José Sá, Maxi, Boly, Marcano, Alex Telles, Rúben Neves, Herrera, João Carlos Teixeira, Corona, Brahimi e Depoitre.





Vaná, Barge, Luís Rocha, Flávio, Vítor Bruno, Cris, Semedo, Fabinho, Luís Machado, Etebo e Platiny.

73' - Cartão amarelo para Maxi Pereira.Depoitre cabeceia ao lado da baliza de Vaná.José Sá defende cabeceamento de Platiny.Cartão amarelo para Boly.Marcano inagura o marcador no Estádio do Dragão.Remate forte de Rúben Neves a sair ao lado.Começa a segunda parte, sem alterações em ambas as equipas.Cartão amarelo para Semedo.Mais uma grande defesa do guarda-redes do Feirense após remate de Herrera.Grande defesa de Vaná após remate de João Carlos Teixeira.Herrera tenta o remate, mas a bola sai por cima da baliza.Vaná segura cruzamento de Telles.Brahimi acerta no poste.------------O FC Porto recebe o Feirense esta quinta-feira em jogo da fase de grupos da Taça da Liga. "Todas as competições obrigam o FC Porto a competir no máximo das forças. É assim que entendemos as coisas e é isso que tentaremos pôr em prática amanhã [hoje]. Fazer o nosso jogo e vencer", referiu Nuno Espírito Santo ao Porto Canal.Sobre o regresso da pausa natalícia, Espírito Santo sublinha o impacto positivo do descanso no plantel que tem à sua disposição. "Na nossa planificação, entendemos que este período seria importante. Voltámos bem, voltámos fortes. Acima de tudo, vejo os jogadores felizes e com uma vontade tremenda de competir", acrescentou.Nuno Manta Santos, técnico do Feirense, admitiu ontem que a sua equipa está motivada para surpreender o FC Porto e lutar pela vitória, hoje, no jogo para a Taça da Liga. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio do Dragão, o treinador disse que quer aproveitar "os pontos menos bons" da equipa de Nuno Espírito Santo.