Saiba quem enfrenta os 'três grandes' na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal

Sorteio ocorreu às 12h30 desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por Lusa | 12:25

Os treze emblemas da I Liga de futebol ainda em prova ficaram esta quinta-feira a conhecer os adversários da quarta ronda da Taça de Portugal, num sorteio na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O Benfica, detentor da Taça de Portugal em futebol, recebe o Vitória de Setúbal na quarta eliminatória da prova, já o FC Porto joga em casa com o Portimonense, enquanto o Sporting é anfitrião do Famalicão.



Os encontros da quarta eliminatória estão agendados para 19 de novembro.



Na terceira eliminatória, a primeira com a participação das equipas primodivisionárias, surgiram cinco 'tomba gigantes', com destaque para o Vilaverdense e o Farense, do terceiro escalão, que eliminaram Boavista e Estoril Praia, respetivamente.



Aos 13 emblemas da I Liga juntaram-se a oito emblemas da segunda divisão - Académica, Arouca, Cova da Piedade, Famalicão, Leixões, Nacional, Santa Clara e União da Madeira.



Há mais representantes do Campeonato de Portugal, com 11 equipas ainda em prova - AD Oliveirense, Felgueiras 1932, Ideal, Freamunde, Farense, Caldas, Praiense, União de Leiria, Vizela, Vilafranquense e Vilaverdense.



Além da vitória por 1-0 do Vilaverdense em casa sobre o Boavista, a quarta equipa com maior número de troféus conquistados (cinco), e do triunfo do Farense sobre o Estoril Praia, também a Académica, do segundo escalão, 'abateu' um primodivisionário na ronda anterior, ao vencer por 2-1 o Paços de Ferreira.



O Belenenses, três vezes vencedor da prova, caiu em casa do Santa Clara, por 2-1, enquanto o Leixões afastou o Tondela, com uma vitória em Matosinhos por 3-2.