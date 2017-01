Vitória de Guimarães 0 - 2 Benfica

Douglas, Bruno Gaspar, Pedro Henrique, Josué, Konan, João Pedro, João Aurélio, Hernâni, Hurtado, Raphinha e Soares.



Onze inicial do Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisão, Lindelof, André Almeida, Salvio, Pizzi, Fejsa, Cervi, Jonas e Mitroglou.



------



O Benfica procura este domingo manter a distância para o perseguidor FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na primeira de duas visitas consecutivas ao estádio do Vitória de Guimarães, em jogo da 16.ª jornada.



A equipa lisboeta detém quatro pontos de vantagem sobre o rival portuense, segundo classificado, que joga horas mais tarde no reduto do Paços de Ferreira, e seis sobre o Sporting de Braga, terceiro posicionado e adversário do Nacional no jogo matutino do dia.



45' - Um minuto de compensação.Lindelof vê amarelo.Nélson Semedo cruza para a área onde surge Mitroglou a cabecear por cima.Remate acrobático de Mitroglou com Douglas a defender para canto.Ederson entrega a bola a Hernâni numa reposição de bola, este assiste Soares, mas o brasileiro estava em posição irregular.Cruzamento de Hurtado para a área onde Soares surge a cabecear para defesa fácil de Ederson.Amarelo para Nélson Semedo.Pizzi bate um livre para o interior da área, mas Douglas segura com facilidade.Mau corte de André Almeida e mau alívio de Luisão colocam a bola nos pés de Hernâni que dispara fortíssimo perto do poste de Ederson.Fejsa sai lesionado e é substituído por Samaris.Salvio tenta o remate mas Douglas defende por instinto.Remate de muito longe de Soares.------