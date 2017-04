“Acreditem connosco”, pede Óliver

O que achou desta notícia?







"Acreditem. Acreditem connosco, porque nós trabalhamos todos os dias para conquistarmos o que todos queremos", referiu esta terça-feira Óliver Torres, médio do FC Porto, apelando ao apoio dos adeptos até ao fim da luta pela reconquista do título nacional."Primeiro, jogamos em Braga e temos de olhar jogo a jogo. Mas oxalá que, com trabalho, esforço e o apoio de todos, possamos festejar nos Aliados", acrescentou o médio, à margem da inauguração de uma loja de uma marca desportiva.O jovem espanhol, de 22 anos, abordou ainda a compra do seu passe por parte dos dragões. "Quando saí daqui, fiquei triste. Felizmente, agora estou em definitivo. Quero cá ficar muitos anos", frisou, elogiando ainda Nuno Espírito Santo: "Todos notamos o sentimento que tem pelo FC Porto e transmite-nos isso em cada treino. Um jogador à Porto tem raça e não desiste de lutar."