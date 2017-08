Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adam Lallana do Liverpool faz paragem de dois meses devido a lesão

O médio ofensivo dos "reds" contraiu a lesão na final do Audi Cup, em Munique, frente ao Atlético Madrid.

Por Lusa | 18:40

O futebolista inglês Adam Lallana vai ter uma paragem competitiva de, pelo menos, dois meses devido a uma lesão na coxa, confirmou esta sexta-feira o treinador do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp.



O médio ofensivo dos "reds" contraiu a lesão na final do Audi Cup, em Munique, frente ao Atlético Madrid, na noite de quarta-feira.



Segundo Jurgen Klopp, Lallana vai "parar durante um par de meses, não semanas", sujeitando-se, desde já, a um programa de reabilitação definido pelo departamento médico do Liverpool.



"Infelizmente, o dano foi tal que provavelmente significará que Adam estará fora da competição durante alguns meses e não semanas. Penso que não poderemos contar com ele em agosto e setembro, mas vamos acompanhar a sua recuperação e esperar para ver", revelou Klopp, que elogiou o jogador pela sua atitude profissional e pela forma como enfrentou lesões anteriores.



Para Klopp, Lallana é um rapaz com uma atitude de classe mundial em tudo o que envolve a sua profissão e regressou sempre à competição antes do tempo previsto de paragem em situações de lesões que contraiu.