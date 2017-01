Adama Traoré chega ao Rio Ave por empréstimo do Mónaco

O que achou desta notícia?







O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação, a título de empréstimo, do futebolista Adama Traoré, que chega do Mónaco até ao final da temporada, clube pelo qual disputou sete jogos e apontou dois golos esta época."É preciso trabalhar muito. Não podes chegar, cruzar os braços e ficar a olhar para os outros. Tens de querer progredir todos os dias, por isso acho que se trabalhar e progredir, tudo corre bem. Penso que será bom para mim evoluir no campeonato português. Vejo os outros a fazerem o mesmo e a dar resultados", explicou o médio maliano de 21 anos, em vídeo publicado no sítio oficial do clube vila-condense.Traoré, que em 2015 foi considerado o melhor jogador do Campeonato do Mundo de sub-20 e, ainda este ano, disputou a Taça das Nações Africanas pela equipa principal do Mali, segue assim o mesmo caminho de Gil Dias, jogador em destaque do Rio Ave, que também está emprestado pelos monegascos.