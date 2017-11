Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Adensadas suspeitas de corrupção”

Viagens para a final da Liga Europa de 2014 eram prémio para quem “ajudou o Benfica”.

Por Mário Figueiredo | 06:00

A juíza Margarida Gaspar justificou o mandado de buscas ao Benfica, no denominado caso dos emails, com "suspeitas de pressões sobre as estruturas de decisão do futebol para influenciar a nomeação e classificação dos árbitros" concluindo que estavam "adensadas as suspeitas", revela a revista ‘Sábado’.



Foram feitas dezenas de buscas pelo País, envolvendo 28 inspetores, tendo como alvo o presidente Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves (assessor jurídico e único arguido), Nuno Cabral, ex-delegado da Liga, Ferreira Nunes, ex-membro do Conselho de Arbitragem, Pedro Guerra, comentador, e Adão Mendes, ex-árbitro.



A ‘Sábado’ revela ainda que a Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária está a investigar as ligações entre os responsáveis do Benfica e diversos dirigentes da estrutura do futebol, citando nomeadamente o que se passou em maio de 2014, antes da final da Liga Europa entre o Benfica e o Sevilha, que os espanhóis viriam a ganhar nas grandes penalidades.



Num email de 5 de maio de 2014, Paulo Gonçalves "sugere alguns nomes para acompanhar a equipa naquela final", que "de alguma maneira ajudaram a alcançar" esse objetivo ou ajudaram "o Benfica no passado".



Andreia Couto (Liga), Nuno Cabral (delegado) e Emídio Fidalgo (responsável das nomeações dos delegados e decisivo nos pareceres que emitiu) integravam a lista.



João Gabriel saiu a mal

A saída de João Gabriel do Benfica não foi pacífica. Num dos emails, o então diretor de comunicação queixa-se a Vieira de não ter tido um "mínimo de gratidão", dizendo que para Domingos Soares de Oliveira fazer parcerias comerciais houve "um camelo que meteu a mão na m...".



A ‘Sábado’ cita ainda uma fonte ligada à investigação que revela existir a possibilidade de terem sido feitos pagamentos do clube/SAD através da prestação de serviços jurídicos a (ex) árbitros e responsáveis da arbitragem.