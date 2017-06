Adepta da Juventus morre no hospital após tumulto que feriu 1500 pessoas

O pânico gerou-se na segunda parte do jogo, que o Real Madrid venceu por 4-1, quando o susto causada pelo petardo levou milhares de pessoas a correr contra as barreiras ali instaladas, deixando várias pessoas esmagadas.



O caso está a ser investigado pelas autoridades.



Uma adepta da Juventus morreu no hospital, quase duas semanas depois de ter ficado ferido quando foi espezinhado por uma multidão em pânico numa praça de Turim, em Itália. O episódio - que deixou mais de 1500 pessoas feridas - aconteceu a 3 de junho, quando o rebentamento de um petardo levou à fuga em massa de milhares de adeptos que assistiam à final da Liga dos Campeões numa praça de Turim.A vítima é Erika Piotelli, de 38 anos, que morreu na noite desta quinta-feira. Tanto a câmara da cidade como a Juventus já confirmaram a morte."A Juventus Futebol Clube expressa as sua sinceras condolência pela morte de Erika", lê-se no site do clube.