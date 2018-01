Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adepto detido com artigo pirotécnico no Sporting - FC Porto

PSP garante que detenção foi o único caso da noite registado pela força policial.

A operação de segurança em torno do jogo entre Sporting e FC Porto, para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, terminou com um adepto detido por posse de artigo pirotécnico, avançou esta quinta-feira a PSP de Braga à agência Lusa.



A detenção do adepto do FC Porto que tinha em sua posse o material pirotécnico resultou no único caso da noite registado pela força policial, avançou o comissário Fernando Rabaldinho, tendo ainda dito que o "material que foi deflagrado" durante o jogo não foi registado.



O elemento da operação de segurança que se desenrolou no interior e nas imediações do Estádio Municipal de Braga disse ainda que tanto a entrada, como a saída das comitivas do Sporting e do FC Porto do recinto "decorreram sem incidentes".



Perto de 30 mil pessoas assitiram hoje ao 'clássico' que terminou com uma vitória dos 'leões' no desempate por grandes penalidades, por 4-3, após o 'nulo' no tempo regulamentar.



Na final, o Sporting vai defrontar o Vitória de Setúbal, pelas 20:45 de sábado, também no Estádio Municipal de Braga.