Adepto detido por urinar em garrafa de guarda-redes durante jogo

Vídeo mostra o homem a fechá-la e a colocá-la atrás da baliza do Queens Park Rangers.

Um adepto do Middlesbrough foi detido por ter urinado na garrafa de hidratação do guarda-redes do Queens Park Rangers Alex Smithies durante um jogo do segundo escalão do futebol inglês, anunciou hoje a polícia britânica.



Um vídeo difundido pelos média locais mostra o homem a fechar uma garrafa de água e a colocá-la atrás da baliza do Queens Park Rangers, durante o jogo com o Middlesbrough, que venceu por 3-0.



A polícia, que não confirmou se o guarda-redes bebeu da garrafa, acrescentou que o homem vai agora ser presente a tribunal.