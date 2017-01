Adeptos de Liverpool e Borússia Dortmund são os melhores do ano

Um painel de especialistas integrado pelos antigos e atuais futebolistas Zvonimir Boban, Marta, Gabriel Batistuta e Valdimir Petkovic elegeu os três momentos mais marcantes do ano e foram os adeptos em geral que votaram a favor da opção vencedora.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Os adeptos do Liverpool e do Borússia Dormund receberam o prémio de melhor massa associativa de 2016 durante a gala organizada pela FIFA, a decorrer em Zurique, na Suíça.O galardão, entregue pela atleta de salto com vara russa Yelena Isinbayeva e pelo ex-capitão sul-africano de futebol Lucas Radebe, premiou a comunhão dos adeptos de ambos os clubes na partida disputada a 14 de abril, em Anfield Road, que opôs as duas equipas nos quartos de final da Liga Europa.Os adeptos dos dois clubes entoaram em conjunto a célebre canção 'You'll Never Walk Alone', um hino futebolístico dos adeptos do Liverpool, antes do encontro, em memória pelo 27.º aniversário da tragédia de Hillsborough, a qual se comemorava no dia seguinte.