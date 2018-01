Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Guimarães agridem atletas no treino

Situação precipitou-se quando alguns jogadores mostraram desagrado com a invasão.

Por Abel Sousa | 09:03

Cerca de 30 adeptos do Vitória de Guimarães invadiram o treino da manhã de ontem, realizado num dos campos da Academia do clube, e chegaram a agredir alguns dos jogadores do plantel orientado por Pedro Martins.



O treino realizava-se à porta fechada, como é habitual, mas os referidos adeptos entraram pela zona de um parque de estacionamento contíguo e acederam ao interior do relvado.



Depois de algumas ameaças verbais, registaram-se confrontos e agressões.



Isto porque, ao que o CM apurou, alguns dos atletas, nomeadamente Júnior Tallo e Hurtado, manifestaram o seu desagrado pelo episódio que estava a acontecer. Instalada a confusão, os restantes jogadores e elementos da equipa técnica tentaram serenar os ânimos, o que resultou volvidos alguns minutos, até que os adeptos abandonaram o local.



Esta temporada, Pedro Martins já havia sido interpelado, mas na altura a conversa entre treinador e adeptos decorreu de forma relativamente amigável.



Os maus resultados da equipa principa do Vitória - leva quatro derrotas consecutivas e ocupa o 9º lugar da Liga - têm originado muita contestação em Guimarães nos últimas semanas, nomeadamente através das redes sociais.



PORMENORES

Eleições em Março

O V. Guimarães vai a eleições no mês de Março (data por confirmar). Júlio Vieira de Castro é o único candidato. Júlio Mendes deve recandidatar-se.



Treino aberto amanhã

O clube minhoto informou, na sua página oficial do Facebook, que vai abrir ao público o treino da equipa principal na manhã de amanhã.