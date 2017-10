A poucos minutos de começar o Clássico, entre o Sporting e o FC Porto, em Alvalade, os adeptos de ambas as equipas têm trocado algumas palavras ofensivas entre si.

Adeptos do Sporting e do FC Porto confrontam-se antes do Clássico

Apesar de as claques dos 'leões' e dos 'dragões' se encontrarem em zonas separadas e ambas estarem a serem escoltadas pelas forças policiais, os elementos das mesmas tem entoado cânticos e demonstrado a sua rivalidade dentro e fora do campo.

A polícia tem estado a garantir a segurança dos adeptos e o bom funcionamento do encontro das duas equipas que se irão defrontar na 8.ª jornada da Liga Portuguesa.

