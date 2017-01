Sporting recebido com protestos em Alvalade

Centenas de adeptos do Sporting receberam pelas 02h40 da madrugada a equipa leonina com muitos protestos e assobios depois da eliminação da Taça de Portugal frente ao Desportivo de Chaves.Os simpatizantes gritaram "Joguem à bola! Palhaços, joguem à bola", e dirigiram vários insultos no momento em que o autocarro do Sporting entrou para a garagem do estádio de Alvalade, em Lisboa.

A PSP foi obrigada a intervir e carregou sobre os adeptos leoninos, para os afastar do acesso à zona das garagens.



Apenas dez minutos depois, jogadores, equipa técnica e dirigentes abandonaram rapidamente o estádio nas viaturas pessoais. Os protestos continuaram: "Joguem à bola! O Sporting somos nós".





Polícia de intervenção chamada para o estádio do Chaves



Alguns adeptos estavam na zona das partidas do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e demonstraram o seu desagrado com o atual momento da equipa. "É preciso fazer mais. É preciso apertar com eles", disse um adepto mais exaltado.



Jorge Jesus foi apoiado por alguns dos simpatizantes leoninos presentes assim como Beto.



Adeptos deixam críticas ao Sporting no aeroporto A claque Juventude Leonina, através do seu chefe 'Mustafá', publicou um texto nas redes sociais onde critica a estrutura do futebol do Sporting, manifestando o seu desagrado pelo momento da equipa.



Recorde-se que o Sporting foi esta terça-feira eliminado nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao perder em casa do Desportivo de Chaves, que já tinha afastado o FC Porto nesta edição da prova.



A onda de contestação começou junto do estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, ainda em Chaves. Centenas de adeptos do Sporting reuniram-se junto do autocarro leonino para demonstrar a sua insatisfação pela eliminação na Taça de Portugal frente ao Chaves."Joguem à bola" foi uma das frases gritadas pelos adeptos leoninos. A polícia de intervenção foi chamada para que fosse dada proteção aos comandados de Jorge Jesus.A comitiva do Sporting chegou ao aeroporto de Lisboa pelas 02h15 da madrugada depois de uma viagem de pouco mais de uma hora desde o Porto.