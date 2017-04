Adeptos recebem equipa do FC Porto em euforia

As águias lideram o campeonato desde a 5ª jornada, já os dragões estão em segundo lugar desde a ronda 13.



Os adeptos confiam que o título, que foge há três épocas, é possível e têm demonstrado todo o seu apoio à equipa. No dia do clássico, vários adeptos apoiaram a equipa junto do hotel portista em Lisboa, antes de o autocarro seguir rumo ao Estádio da Luz. No recinto encarnado estiveram cerca de 3250 adeptos nas bancadas que puxaram pelos jogadores.

Cerca de duas dezenas de adeptos do FC Porto receberam em euforia a equipa azul-e-branca na cidade Invicta, ontem de madrugada, após o empate (1-1) no clássico de sábado frente ao Benfica.Os apoiantes dos dragões entoaram cânticos de apoio e aplaudiram a equipa liderada por Nuno Espírito Santo, como forma de incentivar a equipa para a conquista do título esta temporada. O FC Porto está, neste momento, a um ponto do líder Benfica, numa altura em que faltam sete jornadas para o final do campeonato.O ponto conquistado na Luz deu alento aos azuis-e-brancos para disputar o campeonato até final com os encarnados. Os portistas acreditam que as águias podem perder pontos no jogo em Alvalade contra o Sporting, no dia 22. O FC Porto também tem uma difícil deslocação ao terreno do Sp. Braga dentro de duas jornadas.